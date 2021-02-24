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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sarıkamış’ta çığ tatbikatı

Sarıkamış’ta çığ tatbikatı

Tatbikattan detay

Hastane Köpek Çığ Altında Tatbikat Paletli Ambulans 

-Ekiplerden detay
-Arama kurtarma köpeğinden detay

( KARS ) KARS

- Sarıkamış’ta gerçekleştirilen çığ tatbikatı gerçeği aratmadı. 80 personelin görev aldığı tatbikatta çığ altına kalan 2 kişi ekiplerin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis ve Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği tatbikatta, detektör köpeklerin de görev alması dikkat çekti. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Osman Yüce Kayak Tesislerinde 80 personelin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği kayak yapan 2 sporcu çığ altında kaldı. Çığ altında kalan 2 kişinin durumları yetkililere bildirilince olay yerine UMKE, AFAD ve JAK timleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin çevre güvenliğinin alınmasının ardından arama kurtarma ekipleri, dedektör köplerin katılımıyla arama çalışması başlattı. Çığ altına kalan sporcuların yerini tespit edilmesinin ardından ekipler çığ altına kalan sporculara ulaşarak kurtardı. Sporcuları bölgeye gelen paletli ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumlusu Tahsin Ulu, JAK, AFAD, UMKE ve 112 ekipleriyle başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirtti.
Gerçeği aratmayan tatbikat ekiplerin hazır olması ve olay yerine kısa sürede ulaşarak çığ altında kalan sporculara müdahale etmesi renkli görüntüler ortaya çıkardı. (IÇ-ÖB)
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