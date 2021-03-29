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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sarıkamış’ta ayılar kış uykusundan uyandı

Sarıkamış’ta ayılar kış uykusundan uyandı

Sarıkamış'ta ilçeye merkezine inen ayıdan genel ve detay görüntü (cep telefonu)

( KARS ) -- Soğuksu bölgesinde gelen ayı cep telefonuyla kaydedildi KARS

Ormanlı Gesi Kış Uykusu Cep Telefonu 


- Sarıkamış’ta kış uykusundan uyanan boz ayılar, ilçe merkezinde görülmeye başladı.
Soğuksu bölgesine gelen boz ayı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan boz ayılar kış uykusundan uyandı. Kış uykusundan uyanan ve aç olan ayılar yiyecek bulmak için ilçe merkezine iniyor. Sarıkamış Soğuksu bölgesine inen boz ayı bölge ye su doldurmak için gelen vatandaşlar tarafından an be an cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşlardan korkan ayı koşarak ormanlı alana gitti. Ayı daha sonra ormanlık alanda gözlerden kayboldu. (KRS-AT)
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