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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sarıkamış’ta 4 ev ve 5 ahır yangında kül oldu

Sarıkamış’ta 4 ev ve 5 ahır yangında kül oldu

Yangından genel ve detay görüntüler (cep telefonu)

Tahkikat Yangın Hasar Tespit Cep Telefonu 

-Kaymakam Recep Koşal'ın olay yerini incelemesi genel ve detay görüntüler

( KARS )-Kaymakam Recep Koşal yangın alanını inceledi KARS

- Sarıkamış’ta çıkan yangında 4 ev, 5 ahır ve 1 traktör yanarak kül oldu. Can kaybının olmadığı yangında evler, ahırlar ve traktör kullanılmaza hale geldi. Karsd’ın Sarıkamış ilçesi Çamyazı köyünde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 4 ev, 5 ahır ve 1 traktör yandı. Yangın köylüler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, Kaymakam Recep Koşal, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş oldun dileklerinde bulunan Koşal, yangının verdiği hasarı yakından inceledi. İncelemenin ardından bir araya geldiği vatandaşlara, yangında zarar gören halkın zararının karşılanabilmesi için hasar tespit çalışmalarının hızlandırılarak bir an önce sonlandırılacağını söyledi.

Yangında kullanılamaz hale gelen evleri ve ahırları inceleyen Kaymakam Koşal, gerekli girişimleri başlatarak en kısa sürede eski haline getirilmesi konusunda çalışmaların başlatıldığını ifade etti.
Sarıkamış Çamyazı köyünde çıkan yangın sonrasında hasar tespit çalışmaları başlatılırken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
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