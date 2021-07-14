Sarıkamış’ı sel vurdu: Yollar göle döndü

-Yolların temizlenmesi

-Selden genel ve detaylar



( KARS ) KARS



- Sarıkamış’ı şiddetli sağanak ve dolu vurdu. Sağanak yağmur ve dolu sel ve su baskınına neden oldu. Çok sayıda ev iş yerlerini su bastı. Göle dönen yollarda sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti. Kars’ın Sarıkamış ilçesine öğlenden sonra etkili olan sağanak yağmur ve dolu sele neden oldu. Yüksek kesimlerden gelen sel yolları kapatırken, belediye ekipleri greyderlerle yolları açık tutmaya çalıştı. Sağanak yağmur ve dolu sonrası gelen sel, işyerine doldu. Çok sayıda eve de selden etkilendi. Caddelerin sularla dolduğu Sarıkamış’ta vatandaşlar korkulu anlar yaşadı. İlçede yağışlı havanın aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Öte yandan yetkililer vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.

