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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sarıkamış Harekatı’nın 106. yılında, öğrencilerden 106 mektup

Sarıkamış Harekatı’nın 106. yılında, öğrencilerden 106 mektup

Öğrencilerin gönderdiği mektupların okunması genel ve detaylar

( KARS ) KARS

Şehit Komando Dolar Öğrenciler 


- Sarıkamış Harekatı’nın 106. yıl dönümünde öğrenciler 106 mektup yazdı. Yazılan mektuplar, il Jandarma Komutanlığı ve Sarıkamış Jandarma Tabur Komutanlığı’na teslim edildi. Bursa Belediyesi koordinasyonunda Bursa Yıldırım ilçesinde eğitim-öğretimine devam eden öğrenciler tarafından Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliklerinin 106. yıl dönümünde 106 mektup kaleme aldı ve bu mektupları İl Jandarma Komutanlığı Sarıkamış Jandarma Tabur Komutanlığında görev yapan kahraman komandolara gönderildi. Öğrenciler tarafından yazılan mektuplar, Sarıkamış Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve Sarıkamış İlçe Jandarma personelince okunarak, kahraman şehitler bir kez daha anıldı.
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