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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sarıgül’ün partisinin ismi ve logosu belli oldu

Sarıgül’ün partisinin ismi ve logosu belli oldu

Konuşma

Logos Toplantı Siyasi Parti Tanıtım Filmi 

-röportaj
-tanıtım filmi
-Detay görüntüler

( İSTANBUL )- Türkiye Değişim Partisi Başkanı Başkanı Sarıgül:- “ Yol bulamayanlar, yol açamayanlar yoldan çekilecek” İSTANBUL

- Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'ni aynı isimle partileştirirken, partinin logosu ise iki kalp ve kalpleri bağlayan bir yıldızdan oluşuyor. Tanıtım toplantısında konuşan Sarıgül, “Türkiye değişim hareketinin umutlarını bir süre ertelemiştim. Yolda olanlara yol açtım ama gördüm ki geçen süre içerisinde yol bulamadılar. O zaman yol bulamayanlar, yol açamayanlar yoldan çekilecek” dedi.
Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'nin siyasi parti tanıtımı İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda açıkladı.
Toplantıda partinin ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği kamuoyu ile paylaşıldı. Logo, Anadolu ve Trakya’yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıtayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor. Türkiye Değişim Hareketini aynı isimler partileştiren Sarıgül, “Bugüne kadar Ankara’da konuşması gerekenler konuştu.
Şuan ülkenin geldiği nokta ortada artık siz konuşacaksınız. Türkiye değişim hareketinin umutlarını bir süre ertelemiştim ve yolda olanlara yol açtım ama görsünler geçen süre içerisinde yol bulamadılar. O zaman yol bulamayanlar yol açamayanlar yoldan çekilecek. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün milletimizi kucaklayacağız. Bütün milletimiz ile beraber olacağız. Kavga için değil barış için yollarda olacağız. Pazartesi günü resmi olarak görevimize başlayacağız" dedi.

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