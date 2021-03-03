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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sarıgül’ün dev konvoyu havadan görüntülendi

Sarıgül’ün dev konvoyu havadan görüntülendi

Konvoydan drone görüntüleri

Güzergah Cennet Güvenlik Önlemi Siyasi Parti Yurttaş 

-Mustafa Sarıgül’ün konuşması
-Genel ve diğer detaylar

( İSTANBUL )- Sarıgül : “Parti için yolda değilim, Türkiye için yoldayım” İSTANBUL

- Trakya’ya doğru yola çıkan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Parti için yolda değilim, Türkiye için yoldayım” dedi.
Trakya’ya doğru ilerleyen dev konvoy ise havadan görüntülendi. Zincirlikuyu’dan otobüsle yola çıkan Mustafa Sarıgül’ün konvoyu İstanbul’un birçok noktasında partililer tarafından bayraklarla ve sloganlarla karşılandı. Partililerin katılımıyla büyüyen dev konvoy Kırklareli’ne doğru yoluna devam etti. Polis ekipleri güzergah boyunca yoğunluk güvenlik önlemi alırken yaklaşık 600 aracın katıldığı konvoy havadan görüntülendi. Yolda karşılaştığı ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “İnşallah ülkemizde tüm yurttaşları kucaklayacak olan bir iktidar olacağız. Sadece bize oy verenleri kucaklamayacağız. Bize oy vermeyenlerin de haklarını hukuklarını koruyacağız. İstiyorum ki; cennet vatanımızda tüm yurttaşlar mutlu olsun. Parti için yolda değilim Türkiye için yoldayım” dedi.
Sözlerini sürdüren Sarıgül, “Her siyasi partiye oy veren vatandaşlarımızın ikinci adresinin Türkiye Değişim Partisi olduğunu görüyorum. Türkiye bir yol ayrımında. Ya umutsuzluğu seçecek ya da umudu seçecek. İnşallah yurttaşlarımıza umut olacağız” diye konuştu.
(CS-HK-
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