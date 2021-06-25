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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Sarıgöl emniyetinden geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması

Sarıgöl emniyetinden geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması

Emniyet ekiplerinin yol kontrolünden detay

Polis Para Cezası Tahkikat Narkotik Polis Ekipleri 

-Narkotik köpeğinin araçları aramasından detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında geniş çaplı asayiş, trafik ve narkotik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, 8 araca 6 bin 174 lira para cezası kesilirken, 668 kişinin de Genel Bilgisi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin mahalle ve sokakları ile park, bahçe, metruk binalar ve umuma açık yerlerde, 85 personelin ve 1 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla asayiş, trafik ve narkotik yaptı. Gerçekleştirilen geniş çaplı uygulamada; 668 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 207 araç kontrol edildi. Kontrollerde 8 araca 6 bin 174 TL cezai işlem uygulandı, 2 araç da trafikten men edildi. Ayrıca 51 umuma açık yer kontrol edilirken, 1 şahıs hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan adli tahkikat yapıldı.Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelelerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı.
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