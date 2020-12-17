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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ya Kıbrıs Vakıflar İdaresi Sahip Çıktı

- Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ya Kıbrıs Vakıflar İdaresi Sahip Çıktı

Göçeri köyünden görüntü

Abrin Mezar Taşı Başkent Yazılı Açıklama 

-Mezardan görüntüler
-Kaynak: İHA

( LEFKOŞA ) - Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ya Kıbrıs Vakıflar İdaresi sahip çıktı LEFKOŞA

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya bağlı Göçeri köyünde 1800’lü yıllarda yaşayan 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın kabrine, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) sahip çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) 1971 yılında konser vermeye gelen Barış Manço, başkent Lefkoşa yakınlarındaki Göçeri köyünde 1800’lü yıllarda yaşayan ve muhtaç insanlara yaptığı yardımlar ile bilinen 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesinden çok etkilenerek, onun adına bir şarkı yazmıştı. Merhum sanatçı Manço, dillerden düşmeyen şarkı ile Mehmet Ağa’nın hikayesini geniş bir kitleye duyurmasının yanı sıra 1982 yılında Mehmet Ağa’nın mezarını da yaptırmıştı. Aradan geçen 38 yılın ardından Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hatırasına Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) sahip çıkarak, yıkılmaya yüz tutan kabri yeniden yaptırdı. Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın kabrinin Göçeri köyünde olduğu gündeme gelmişti. Ancak kabrin son durumu görenleri üzdü. Bu kadar hayırsever birinin mezarının bu durumda olmasını kabullenemeyen EVKAF yetkilileri, hemen duruma el attı ve kabir kısa sürede tamir edildi. Kabrin çevre düzenlemesi de yapıldı. Şu anda Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın kabri, temiz bir şekilde, gelip de bir Fatiha okumak isteyenler için adına yakışır bir hal aldı" ifadeleri yer aldı. Sarı Çizmeli’nin, şu anda başkent Lefkoşa'ya 30 km uzaklıktaki Göçeri köyünde bulunan mezar taşında, “Barış Manço ile bütünleşen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” yazıyor.
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