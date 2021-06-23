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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Sarı altın iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor

- Sarı altın iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor

KAYISI BAHÇELERİNDEN DETAY

Yurt Dışı Altın Gesi 

-KAYISININ TOPLANDIĞI VE İHRAÇ EDİLMEK İÇİN TOPLANDIĞI SOĞUK HAVA DEPOLARINDAN DETAY
-İHRACAT İÇİN TIRLARA YÜKLENEN KAYISILARDAN DETAY
-ÜRETİCİ VE İHRACATÇI ERDAL SAVAŞ İLE RÖP
-IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOÇENT DOKTOR UĞUR ŞİMŞEK İLE RÖP

( IĞDIR ) IĞDIR

- Doğu Anadolu Bölgesi’nin Çukur Ovası olarak bilinen Iğdır’da yetişen kayısılar iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor. Yeşil Iğdır’da yetişen kayısılar çevre iller başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Erzurum gibi büyük illerin yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna’ya ihraç edilmeye başlandı. İstanbul da “Tokaloğlu” ve “Iğdır kayısısı” olarak satılan kayısının bu sene bahçe fiyatı 6 ila 9 TL’den satışa sunuluyor. Üretici ve ihracatçı Erdal Savaş, “Iğdır’da hem üretici hem de ithalatçı firmayız. Bu sene Iğdır kayısısının rekoltesi çok düşük olduğundan dolayı kalitesi çok iyi durumda. Çok kaliteli olan kayısılarımızı iç piyasanın yanı sıra, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan’a ihracat yapıyoruz. Malatya kayısısının adı var ama, o kayısı kurutmalıktır. Iğdır kayısısı ise sofralıktır. Aroması güzel olan bir kayısıdır ve tadına doyum olmaz. Kendi soğuk hava depomuzda soğutup tıtlarla ihracatını yapıyoruz. Iğdır’da bu sene yaklaşık 20 ihracatçı firma var. Iğdır Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Uğur Şimşek ise, “250 ila 300 bin civarında ağaca sahip Iğdır kayısısı üretimi açısından. Yaklaşık ağaç başı 170 ila 180 kilogramlık bir verim ve toplamda 40 bin ton civarında rekolte alınmaktadır. (ET-AT)
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