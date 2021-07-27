- Sardunya Adası'ndaki yangın iki noktada devam ediyor



- İtalya'nın Sardunya Adası'nda çıkan yangınlar batı kıyısının büyük bir bölümünde kontrol altına alınırken, iki farklı noktada yangının devam ettiği belirtildi. İtalya'nın Akdeniz'deki Sardunya Adası'nda yer alan Oristano eyaletinde başlayan ve daha sonrasında yayılan büyük yangın iki farklı noktada devam ediyor. Santu Lussurgiu'da bugün alevlerin yeniden artması üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleriyle müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Yunanistan’a ait 2 helikopter de destek verdi. Yangının devam ettiği Suni-Bonarcado çevresindeki söndürme çalışmalarına ise itfaiye ekiplerine Fransa'dan gelen iki helikopter destek veriyor. Tüm adada yangın nedeniyle sarı alarm verilirken itfaiye yetkilileri hava koşullarının olumlu seyrettiğini ve rüzgarın son günlerde olduğu gibi sıkça yön değiştirmemesi halinde yangının adanın batı kıyısında olduğu gibi kontrol altına alınabileceğini açıkladı.

20 bin hektar alan kül oldu Adada, yangınlar nedeniyle yaklaşık bin 500 kişi evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldı. Yangında 20 bin hektar alan kül oldu. Yok olan orman ve tarım alanlarının eski haline gelebilmesi için en az 15 yıl geçmesi gerektiği ifade ediliyor.

