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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Filistin'e destek gösterisi (1)

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Filistin'e destek gösterisi (1)



: - Majed Maarouf'un açıklaması - Gösteriden detaylarSARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna 'daki tarihi Vjecnica Kütüphanesi Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı gönderdi. Saraybosna 'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katılanlar "İsrail'i boykot", "Bosna Hersek Filistin'in yanındadır" ve "Filistin için Adalet" yazılı dövizler açarken birçok kişi yüzüne Filistin bayrağı çizdi.Filistin'in Saraybosna Büyükelçisi Rezeq Namoora, burada yaptığı açıklamada, Filistin halkının yalnız olmadığını belirterek "Ateşkes ilan edildi ancak İsrail'in kuşatması devam ediyor. Filistin kazanacak ve özgür olacak." diye konuştu.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de Bosna Hersek'ten Filistin halkına dayanışma mesajı gönderdiklerini belirterek Türkiye'nin de her zaman Filistin'in yanında olduğunu vurguladı.Bosna Hersek Filistinliler Birliği Başkanı Majed Maarouf ise İsrail'e Filistin'i özgür bırakması mesajı gönderdiklerini ifade ederek, "Barış mesajı göndermek istiyoruz. Halen çifte standart uygulamaya devam eden uluslararası kuruluşlara da buradan bu mesajı gönderiyoruz; İsrail kendini kimden savunuyor? İsrail'in atom bombası, nükleer gücü ve ABD'den aldığı en son teknoloji silahları var." dedi.
Maarouf, Avrupa'nın Kudüs'ü olarak nitelendirilen Saraybosna 'dan Filistin halkına destek göndermenin oldukça anlamlı olduğunu belirterek Filistin halkını destekleyenlere teşekkür etti.Gösteriye katılanlardan Davud Racic, Filistin halkına destek vermek için geldiğini, Bosna Hersek'te de 1992 - 1995'te savaş yaşandığını ve oradaki halkı oldukça iyi anladıklarını dile getirdi.Gösteri olaysız sona erdi.

Teknoloji Atom Bombası Uluslararası Başkent İsrail 

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