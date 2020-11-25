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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Devlet Günü törenlerle kutlanıyor

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Devlet Günü törenlerle kutlanıyor



: - Kovaçi Şehitliği'ndeki törenden detaylar - Çelenk bırakılması - Dua edilmesiSARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek 'te 25 Kasım 1943'te gerçekleştirilen Ulusal Kurtuluş Anti - Faşist Konseyinin (ZAVNOBİH) ilk oturumundan beri kutlanan Devlet Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.
25 Kasım Devlet Günü vesilesiyle başkent Saraybosna'daki Sönmeyen Ateş Anıtı'nda yapılan törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in yanı sıra Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegovic katıldı.
Dzaferovic, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek 'in 77 yıl önce bugün çok etnikli karakterini kanıtladığını vurgulayarak, bugün de Bosna Hersek 'te halkların eşitliği için mücadele etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Komsic ise bugün hala 25 Kasım Devlet Günü'nü inkar edenler olduğuna dikkati çekerek, "O gün insanların eşitliği vurgulandı. Bu, bugün de evrensel değerler arasındadır. Benden sonraki nesillerin 25 Kasım'ı bir arada kutlamasını diliyorum." dedi.
25 Kasım Devlet Günü kapsamında, başkentteki Hum Dağı'nda da sembolik olarak Bosna Hersek bayrağı göndere çekilirken, Kovaçi Şehitliği'nde de tören yapıldı.Bu arada, ülkenin büyük bölümünde törenlerle kutlanan Devlet Günü, Sırp nüfusun yoğun olduğu Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde ise milli bayram olarak kabul edilmiyor. - 25 Kasım 1943'te ne oldu?Devlet Günü, Bosna Hersek 'in Mrkonjic Grad şehrinde 25 Kasım 1943 tarihinde düzenlenen ilk ZAVNOBİH oturumundan beri kutlanıyor.Söz konusu tarihi oturumda, Bosna Hersek 'in eski Yugoslavya bünyesindeki altı cumhuriyetten biri olması kararlaştırılmış ve Ortaçağ dönemindeki Bosna Hersek sınırlarının muhafaza edilmesi güvence altına alınmıştı.Oturumda ayrıca, Bosna Hersek 'in Müslüman, Sırp ya da Hırvat ülkesi olmadığı, hem Müslüman hem Sırp hem de Hırvatların ülkesi olduğu ve tüm bu halkların eşit sayılacağı kararlaştırılmıştı.

Cumhuriyet Milli Bayram Başkent Irak 

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