SARAYBOSNA - Bosna Hersek bayrağı Hum Dağı'nda göndere çekildi
: - Tören katılımcılarının alana gelişi - Göndere bayrak çekilmesi - Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka'nın açıklamasıSARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek 'te 25 Kasım 1943'te düzenlenen Ulusal Kurtuluş Anti - Faşist Konseyinin (ZAVNOBİH) ilk oturumundan bu yana kutlanan Devlet Günü vesilesiyle başkent Saraybosna'da tören yapıldı. Tören kapsamında, Saraybosna yakınlarındaki Hum Dağı'nda Bosna Hersek bayrağı göndere çekildi.
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