Şarampole yuvarlanan otomobilde ölümden döndüler

-Aracın çekici ile kaldırılması

-Hastane acil önü detay



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Danışmentli köyü Kasım Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeki 67 AAG 307 plakalı Renault marka otomobil, yağan yağmurun da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarından yaklaşık 10 metre uçarak, çalılık alana devrildi. Kazayı gören diğer araç sürücüleri ise hemen durarak, kaza yapan araçtaki vatandaşların yardımına koştu. Kazada araçta bulunan Y.K. O.G. ve E.Ü hafif şekilde yaralandı. Durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildiren vatandaşlar, yaralıları otomobilden çıkardı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirdikten sonra hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, vatandaşlar yol kenarında bariyer olmaması nedeniyle yaşanan kazaya tepki gösterdi. (İYA-



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