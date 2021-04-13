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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü

Şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü

Şarampolde yanmış araç

Jandarma Kimlik Tespiti 

-Jandarmanın aracı incelemesi
-Araçtan etrafa savrulan parçalar
-Aracın kaza yaptığı yol
-İtfaiye ve jandarma ekipleri
-Vatandaş ile röportaj

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da şarampole yuvarlanan bir otomobil alev aldı, araçtaki 2 kişi yanarak hayatını kaybetti.Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 55 DF 074 plakalı otomobil yoldan yoldan çıkarak yaklaşık 15 metre şarampole yuvarlanıp alev aldı. Aracın yandığını fark edenler durumu jandarmaya ve itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yanan araca müdahale etti. Ancak araç içinde bulunan 2 kişi ile birlikte tamamen yandı. Yanarak hayatını kaybederken 2 kişinin kimlik tespitine çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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