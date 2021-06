Şarampole uçan araçları uçuruma düşmekten ağaç kurtardı

-Jandarma ekiplerinin araçların incelemesi

-Araçları uçuruma uçmaktan kurtaran ağaç

-Araçların kurtarma çalışması

-Araçların çekiler ile çıkartılması



( SAMSUN - ÖZEL) SAMSUN



- Samsun'da virajı alamayarak çarptığı otomobil ile birlikte 20 metre şarampole yuvarlanan araçlardaki sürücüleri ölümden uçuruma 2 metre kala önlerine çıkan ağaç kurtardı. Yaralanan sürücüler hastanede tedavi altına alındı. İlginç kaza, Samsun'un Tekekköy ilçesi Asarağaç Tabiat Parkı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Toraman'ın kullandığı 55 VJ 319 plakalı otomobil virajı alamayarak yol kenarında park halinde olan, içinde sürücüsü Turgut Kutbay'ın bulunduğu 55 BC 304 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de 20 metrelik dik yamaçtan yuvarlandı. Kazada yaralanan araç sürücüleri Yılmaz Toraman ve Turgut Kutbay'ı ölümden uçuruma 2 metre kala araçların çarparak durduğu ağaç kurtardı. Yaralanan her iki aracın sürücüsü 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Dik yamaçtan aşağı uçan otomobiller ise iki çekicinin birden yardımıyla güçlüklü bulundukları yerden çıkartıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-