Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Şarampole otomobil devrildi: 3 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Şarampole otomobil devrildi: 3 yaralı

Şarampole otomobil devrildi: 3 yaralı

Yaralılarına çıkartılmaya çalışılması

Ülker Jandarma Bild Trol 

-Yaralıların çıkartılması
-Yaralıların ambulansa taşınması
-Ambulansa bindirilmesi
-Yaralıdan görüntü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Mezitli ilçesine bağlı Bozön Mahallesinde meydana geldi. Sabri Şeker (59) idaresindeki 38 H 2106 plakalı otomobil, Mersin istikametinde birden kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Abdülkerim Beytekin (55) ağır yaralanırken, Aziz Şeker (18) ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü ile diğer 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden yukarı çıkartılırken, yaralılar ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. (KRY-
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı