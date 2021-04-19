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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şarampole düşüp 300 metre giden otomobil bahçe duvarından içeri girdi

Şarampole düşüp 300 metre giden otomobil bahçe duvarından içeri girdi

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Yaralı Kadın Müstakil Ev Direksiyon 

-Otomobilin görüntüsü
-112 ekipleri görüntüsü
-Yaralı kadının ambulans içinde hıçkıra hıçkıra ağlayarak yakınlarına anlatması
-Polis ekiplerinin görüntüsü
-Şarampolün görüntüsü
-Otomobilin içeriye yıkarak girdiği bahçe duvarının görüntüsü
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY )- Ambulanstaki yaralı kadın telefonla hıçkıra hıçkıra kazayı anlattı AKSARAY

- Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düşerken, yaklaşık 300 metre sonra müstakil evin bahçe duvarından içeriye girerek durabildi. Kazada eşiyle birlikte şans eseri ufak sıyrıklarla yaralanan kadın ambulans içerisinde telefonla konuştuğu yakınına hıçkıra hıçkıra ağlayarak yaşadığı kazayı anlattı. Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı İlçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden Selçuk K. (26) idaresindeki 34 BBA 28 Plakalı Volkswagen marka otomobil Sultanhanı İlçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Aşırı hız nedeniyle durmayan otomobil yaklaşık 300 metre şarampolde gittikse sonra müstakil bir evin bahçe duvarına çarparak bahçeden içeriye girdi. Lüks otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan eşi İpek K. (22) yaralandı. Kaza anında bahçede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa bindirilen yaralı kadın kazanın şokuyla telefonla konuştuğu yakınına hıçkıra hıçkıra ağlayarak yaşadığı kazayı anlattı. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YC-
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