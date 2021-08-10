Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Şarampole devrilen otobüsle ilgili korkunç iddia: 'Şoför uyuyordu'
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Şarampole devrilen otobüsle ilgili korkunç iddia: 'Şoför uyuyordu'

Şarampole devrilen otobüsle ilgili korkunç iddia: 'Şoför uyuyordu'

kazadan farklı açılarda görüntü

Melikşah Hastane Sağlık Ekibi Jandarma Otobüs Şoförü 

-yolcu melikşah akşit röportaj
-farklı açılarda detaylar

( UŞAK )- Devrilen otobüste 33 kişi kazayı yaralanarak atlattı UŞAK

- Ağrı’dan İzmir istikametine seyir halindeyken Uşak'ta kontrolden çıkıp devrilen otobüsü kullanan şoförünün uyuduğu iddia edildi. Kaza İzmir - Ankara karayolu üzerinde Uşak’ta Göğem Kavşağı’nda meydana geldi. İddialara göre. Kemal biner kontrolündeki 34 HE 1858 plakalı otobüs Ağrıdan İzmir'e yolcu taşıyordu. 47 yolcunun bulunduğu otobüs şoförü Biner, Uşak'ta göğem köyü kavşağı yakınında henüz bilinmeyen sebepten araç kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yol kenarında bulunan şarampole devrildi. İhbar üzerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ekibi, ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan şoför ve 32 yolcu çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan yolcuların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. “Şoför uyuyordu” Kazada hafif yaralanarak kurtulan Melikşah Akşit, kazanın biranda olduğunu ifade ederek, “Yanımızdan otobüs geçiyordu korna çaldı, 1 dakika içerisinde kaza oldu. Şoför uyuyordu” şeklinde konuştu.
(KK-MB-
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı