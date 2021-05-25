- Şarampole devrilen kamyon sürücüsü kayıplara karıştı

--Kamyon içerisindeki vatandaşın kamyondan çıkması

--Ekiplerden görüntüler



( AYDIN )- Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi AYDIN



- Aydın-Muğla Karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası sürücü olduğu iddia edilen kişi olay yerinden kaçtı. Kaza, Koçarlı yol ayrımı yakınlarında saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi istikametinde ilerleyen 48 AAE 952 plakalı kamyon sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki bariyerlere sürterek sürüklenen kamyon şarampole devrildi. Devrilen kamyonun sürücüsü ve yolcu konumundaki bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından kamyondan çıkartılan ve sürücü olduğu iddia edilen E.G. olay yerinden kaçarken, yolcu konumundaki S.G. ise sağlık ekiplerinin tedavi isteğini geri çevirdi. Ekiplerin kaza yerindeki incelemelerin ardından kamyon çekici ile olay yerinden götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MU-

