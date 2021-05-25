Şarampole devrilen araçta anne öldü, 4 çocuğu yaralandı

-Devrilen araçtan görüntü

-Jandarmanın inceleme yapmasından görüntü

-Cenazeden görüntü

-Cenazenin cenaze aracına konulmasından görüntü

-Yoldan genel görüntü



( AFYON KARAHİSAR)- Trafik kazasında 4 çocuk yetim kaldı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazada araçta bulunan anne ölürken, 4 çocuğu ise yaralandı. Kaza, Çay-Dinar karayolu üzeri Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rüştü Taş (52) idaresindeki 06 AJ 9833 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilip, ters dönerek durabildi. Kaza sonrası tam bir can pazarı kurulurken, yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler anne Nejla Taş’ın (45) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer yaralılar Bahri (24), Mehmet (22), Fatma Nur (18) ve Yusuf Taş’ı (10) ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırdı. Kazada yaralanan çocuklardan birinin durumu ciddiyetini koruyor Kazanın ardından hayatını kaybeden anne Taş’ın cansız bedeni araç içerisinde çıkarılarak otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza sonrası yolda trafik bir süreliğine durma noktasına gelirken, jandarma ve olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından yol trafiğe açıldı. Öte yandan, kazada yaralanan Fatma Nur Taş’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (GC-

