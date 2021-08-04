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Santralin yakınındaki Ören tahliye ediliyor
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Santralin yakınındaki Ören tahliye ediliyor

Santralin yakınındaki Ören tahliye ediliyor

KAPATILAN YOL

Yangın Termik Santral Orman Yangını 

-KALABALIK
-EKİPLER
-ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

( MUĞLA ) MUĞLA

- Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Santralin tahliyesinin ardından santralin hemen dibindeki yerleşim yeri Ören de tahliye edilmeye başlandı. Bir yandan Ören’in tahliyesi sürerken diğer yandan bazı görevliler yolda bekleyip bölgeye araç girişine izin vermiyor. Sadece iş makinaları ve görevlileri taşıyan araçların girişine izin verildiği bölgede panik havası hakim. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.
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