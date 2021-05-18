Santral yangınında alevler 60 dönümlük alanı etkiledi

-İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi

-Yanan alanlardan görüntü

-Başkan Hüseyin Atlı açıklama



( AFYON KARAHİSAR)- Biyokütle enerji santralinde 15 gün sonra çıkan ikinci yangını söndürme çalışması sürüyor- Belediye başkanı yangına havadan geç müdahale edildiğini öne sürüp duruma tepki gösterdi- Sabotaj iddiaları ile ilgili savcılık inceleme başlattı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji santralinde 15 gün sonra çıkan ikinci yangın 60 dönümlük alanı etkilerken yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgede ayrıca sabotaj ihtimaline karşı cumhuriyet savcılığı olayla ilgili inceme başlattı. Çay ilçesinde özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinde başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında 1 ve 2 numaralı sahalardaki çam kökleri ile mısır silaj balyaları alev alırken, alevler ve dumanlar metrelerce yükseğe çıktı. Yangına önce Çay, Bolvadin ve Çobanlar ilçe itfaiye ekipleri müdahale ederken sonrasında ise Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir Orman Müdürlüklerinden arazözler ile birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangına ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopterde havadan müdahale gerçekleştirdi. Ekipler alevleri 1 numaraları sahada kontrol altına almayı başarırken, yerleşim yerlerinin yanı başındaki 2 numaralı sahadaki yangını da kontrol altına almak için uğraş veriyor. Kamu kurumları ve özel firmalara ait iş makineleri de yangını söndürmek için itfaiye ekiplerine destek veriyor. Yangın ayrıca 2 numaralı sahanın dışına çıkarak ev ve besihanelerin bulunduğu alana da sıçradı. Yangının ardından bölgeye gelen cumhuriyet savcısı ise sabotaj iddiaları ile ilgili jandarma ekipleri ile inceleme yaptı. “Sabotaj ihtimalleri üzerinde de duruluyor” Bölgeye gelen Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ise olayda şuana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını ifade ederek, “Sabotaj ihtimalleri üzerinde de duruluyor. 1 numaralı sahadaki yangın durduruldu ama 2 numaralı sahadaki yerin yanında yerleşim birimleri var. 7 çiftlik, hayvan barınağı ve yerleşim alanı var. Yangın buraya da sıçramış durumda. Ekipler insanların ve besihanelerdeki hayvanların tahliyesi için uğraş veriyor. Can kaybı olmaması sevindirici olan gelişme. Bölgede itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri görev yaparken, 112 Acil servis ekipleri de olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekletiliyor” dedi.

“Havadan müdahale yaklaşık 3 saat sonra ulaşmış durumda” Yangınla ilgili sabotaj ihtimallerinin de değerlendirildiğini dile getiren Başkan Atlı ayrıca alevlere havadan müdahalenin geç olduğunu savunarak şunları söyledi: “Yangının kesin çıkış nedeni konusunda arkadaşlar çalışıyor ama şuana kadar belirlenen herhangi bir neden yok. Ama rüzgarın şiddeti yangının çok hızlı ilerlemesine neden oldu. Yangın şuanda kontrol altına alınabilmiş değil. Şuanda teknik ve net bir bilgiye sahip değiliz, ilgili kurumlar bu konuda araştırmalarını yapıyorlar. Tabi ki ihtimaller dahilinde ama benim bu konuda bir şey söylemem çok doğru olmaz. Havadan müdahale yaklaşık 3 saat sonra ulaşmış durumda. Biz ‘rüzgarın etkisi ile bu yangın kontrol altına alınmaz’ dememize rağmen yaklaşık 2,5 saat sonra yangına havadan müdahale başladı.

” İtfaiye ekiplerinin bölgedeki yangını söndürmek için başlattıkları müdahale sürüyor. (GC-

