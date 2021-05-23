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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Santral yangını 5. gününde sürüyor

Santral yangını 5. gününde sürüyor

Drone görüntüsü

Enerji Santrali İhlas Karahisar Mısır Avcılık 

-Kadir Ersoy isimli vatandaş ile röp.
-detaylar

( AFYON KARAHİSAR-DRONE)- 5. gün önce biyokütle enerji santralinde çıkan yangın havadan drone ile görüntülendi AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinde 18 Mayıs'ta çıkan yangın sürüyor. Santralin 2 numaralı stok sahası olayın 5. gününde yanmaya devam ediyor.Çay ilçesinde özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinde başlayan yangın 5. gününde de sürüyor. Yangının devam ettiği 2 numaralı stok sahasında hammadde olarak kullanılan mısır silajı ve saman balyaları yanarken, santralde yangından dolayı yoğun dumanlar yükseliyor. Santralde yanan stok sahası ile çevresindeki çiftliklerde yangından dolayı oluşan hasar da İhlas Haber Ajansı

kameramanları tarafından drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde özellikle çiftliklerdeki besihanelerin çatılarının yandığı ve çöktüğü gözlendi.Çiftlik sahiplerinin endişeli bekleyişi sürüyorAFAD koordinesinde yürütülen yangın söndürme çalışmalarında kontrollü bir şekilde yanan bölgede itfaiye ekipleri de yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda bekletiliyor. Yangının birkaç gün daha süreceği öğrenilirken, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma ise sürüyor.Öte yandan, yangında dedesine ait çiftliği zarar gören Kadir Ersoy isimli vatandaş ise yangının bir an önce sönmesini beklediklerini ve endişelerinin sürdüğünü ifade etti.

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