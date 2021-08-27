Şantiyeden 130 bin liralık kablo çalan 5 kişi yakalandı



- Eskişehir’de bir işletmenin şantiyesinden 130 bin liralık enerji ve nakil kablosu çaldıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, 8 Temmuz’da Odunpazarı’na bağlı Çavlum mahallesindeki bir işletme ait şantiyeden piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan enerji ve nakil kablosu çalındı. Olayın faillerinin yakalanması amacıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde ilk olarak hırsızlık olayı faillerinin olayda kullandıkları araç tespit edildi. Genişletilen soruşturmayla şüpheliler tarafından olayda kullanılan kamyonet, Polatlı İlçe Emniyeti Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucu Polatlı girişinde yakalandı. Araç içerisinde bulunan İ.Y., M.C.T., M.T., G.A. ve Ü.Y. isimli şüpheliler ise gözaltına alındı. Hırsızlık olayında kullanılan araç içerisinde yapılan aramada, kablo kesmekte kullanılan makas ve diğer aletler ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs, 26 Temmuz’da Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.Y. ve Ü.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli şahıs ise ifadelerinin alınmasını ardından serbest bırakıldı. (AFÇ-

