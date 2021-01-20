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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şantiye çalışanları anne tilki ve yavrusunu elleriyle besliyor

Şantiye çalışanları anne tilki ve yavrusunu elleriyle besliyor

-Şantiyede çalışan işçiler anne tilki ve yavru tilkiyi kendi elleriyle besliyor

Ormanlı Karahisar Uttu Hayvan 

--Başören köyü şantiye genel detay görüntü
--Şantiye çalışanlarının anne ve yavru tilkiye yiyecek verirken detay görüntü

( AFYON KARAHİSAR) - AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki bir şantiyede çalışanlar, düzenli olarak şantiyeye gelen anne tilki ve yavrusunu elleriyle besliyor. Tilkiler, vahşi hayvanlar olarak bilinse de insanlara iletişimi çok uzun yıllara dayanıyor. Türkiye’de hemen her bölgede görülen tilkiler, özellikle ormanlık alanlarda yaşıyor. Her ortama ayak uydurabilen bu hayvanlar, zaman zaman şehre yakın alanlara inerek ihtiyaçlarını da karşılıyor. Şuhut’a bağlı Başören köyünde de anne ve yavru tilki, kendi yaşam alanlarına yakın bir noktada bulunan şantiyeyi adeta mesken tuttular. Şantiye çalışanları, soğuk kış günlerinde yiyecek bulamadığı için şantiyeye gelen anne ve yavru tilkiyi beslemeye başladı.
Zamanla şantiyede kolayca yiyecek bulduğu için duruma alışan anne ve yavru tilki her gün buraya gelmeye başladı.
Şantiyede bulunan evlerin önüne gelerek kendisini gösteren anne ve yavru tilkiye şantiye personelleri pencereden yiyecek uzatıyor. Evcil bir hayvan gibi davranan tilkileri görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Şantiyeye gelen anne ve yavru tilkiyi besleyen şantiye çalışanlarının çektiği görüntüler yaşananları göz önüne seriyor. (RD-Y)
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