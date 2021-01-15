Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Şantaj çetesi adliyeye sevk edildi

- Şantaj çetesi adliyeye sevk edildi

-şahısların evinden çıkan materyaller ve para

Ruhsatsız Silah İnternet Bankacılığı İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Elektronik Posta 

--şahısların adliyeye sevki

( SİVAS )- Sivas’ta bir kadının cep telefonuna uzaktan yazılım yükleyerek, ele geçirdikleri özel görüntüleri ile şantaj yaparak para talep eden şahıslar adliyeye sevk edildi SİVAS

- Sivas’ta bir kadının cep telefonuna uzaktan yazılım yükleyerek, ele geçirdikleri özel görüntüleri ile şantaj yaparak kadından para talep eden şahıslar adliyeye sevk edildi. Sivas’ta yaşayan R.A. isimli kadın mail adresine gelen elektronik posta içeriğinde bulunan linki tıkladı. Bir süre sonra internet bankacılığına erişmekte sorun yaşamaya başladı.
Linki gönderenler, tuzaklarına düşündükleri kadının cep telefonundaki özel görüntülere ulaştı. Bu görüntüleri kadına gönderip, 20 bin lira göndermemesi durumunda görüntüleri ailesi ve yakın çevresiyle paylaşacağını belirterek tehdit ettiler. R.A. Sivas il Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri konuyla ilgili detaylı çalışma başlattı. Sivas ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iş birliği içerisinde yaptığı çalışmaları sonrası 4 şahıs Gaziantep’te yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalar sonucu zararlı yazılım yüklemede kullanılan dijital materyaller, sahte ABD doları ve Türk Lirası olmak üzere toplamda 918 bin 200 TL tutarında sahte para, sahte kaşe ve pos cihazı, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Şahıslar Gaziantep’ten Sivas’a getirildi.
Şahıslardan 3'ü il emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
Vatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği BulunduVatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği Bulundu
Şehit Polisimizin Acısı Yürekleri DağladıŞehit Polisimizin Acısı Yürekleri Dağladı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı