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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Sansasyonel eylem hazırlığı yapan Rus ve Afgan kökenlilerden oluşan DEAŞ hücresi çökertildi

Sansasyonel eylem hazırlığı yapan Rus ve Afgan kökenlilerden oluşan DEAŞ hücresi çökertildi

-Geçilen görüntüler-

Bild Akalan Kamera Terör Örgütü İstihbarat 

-Polis kamerasına yansıyan operasyon anı
-Adreslerdeki aramalar
-Gözaltına alınan şüpheliler
-detaylar

( İSTANBUL -KAPSAMLI METİN) İSTANBUL

- İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik MİT ve emniyetin düzenlediği ortak operasyonda yakalanan 14 şüpheli arasında bulunan Afgan ve Rus uyruklu bir hücrenin, sansasyonel eylem hazırlığı içinde olduğu belirlendi. DEAŞ hücresinin bu operasyonla çökertildiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik gece saatlerinde ortak operasyon düzenlemiş, İstanbul’da 4 ilçede 8 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen 14 şüpheli yakalanmıştı. MİT, hücreyi adım adım takip ediyordu Güvenlik servislerinin takibinde yer alan yabancı uyruklu 14 kişi içindeki Afganistan ve Rusya uyruklu bir hücrenin, Suriye’den Türkiye’ye geçiş yaparak İstanbul’da sansasyonel eylem planladıkları ortaya çıktı. MİT ve Emniyetin takibindeyken yakalanan kişilerin eylemi Suriye’de tasarlayarak yurda giriş yaptıkları kaydedilirken, çökertilen DEAŞ hücresinin hedef aldığı eylemin detaylarına ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı. Operasyonda ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital materyallerin deşifre edilmesiyle operasyonun genişleyebileceği ifade ediliyor. Yakalanan şüphelilerin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları sürüyor.
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