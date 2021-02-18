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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfalılar Regaip Kandilinde Balıklıgöl’de namaz kıldı

Şanlıurfalılar Regaip Kandilinde Balıklıgöl’de namaz kıldı

balıklıgölden görüntüler

Balıklıgöl 

-ezanın okunması
-namaz kılan vatandaşlar
-dua etmeleri
-namazın ardından ayrılmaları

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili için Şanlıurfalılar Balıklıgöl’deki camilere giderek namaz kıldı. Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili için Şanlıurfalılar Hazreti İbrahim’in doğup ateşe atıldığına inanılan tarihi Balıklıgöl’e gitti. Balıklıgöl’de bir süre gezen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte Dergah Camisinde namaz kıldı. Sosyal mesafeli olarak kılınan namazın ardından dua edildi.
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