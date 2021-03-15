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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfalı Zekiye’nin şık golünü Bakan Kasapoğlu alkışladı

Şanlıurfalı Zekiye’nin şık golünü Bakan Kasapoğlu alkışladı

-Şanlıurfalı Zekiye’nin şık golünü Bakan Kasapoğlu alkışladı

Sosyal Medya Futbol Maçı Kız Çocuğu Kışla 

--Bakanlığın saha yaptığı ilçede gençleri yüzü sporla gülüyor
-Halı sahada maç yapan Zekiye Kadıoğlu
-Genel saha ve çocuk detayları
-Zekiye Kadıoğlu, açıklaması
-Bakan Kasapoğlu, paylaşımı

( ŞANLIURFA )- Bakanlığın saha yaptığı ilçede gençlerin yüzü sporla gülüyor ŞANLIURFA

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın halı saha yaptığı Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, kız çocuğu Zekiye’nin şık golünü sosyal medya hesabından paylaşarak alkışladı. Viranşehir ilçesine bağlı Sarıbal Mahallesi bu kez 11 yaşındaki kız çocuğunun futbola olan sevdası ile gündeme geldi. 11 yaşındaki Zekiye Kıdaoğlu 7 yaşından beri futbolu sevdiğini belirterek, bakanlığın yaptığı halı sahada zaman zaman futbol maçı yaptıklarını ifade etti.
Daha önce toprak sahada top oynadığını aktaran Zekiye Kıdaoğlu, şimdi ise halı sahada futbol oynamanın sevincini yaşadığını söyledi.

Kıdaoğlu, Fenerbahçeli olduğunu ve ilerde Fenerbahçe Kadınlar Futbol Kulübüne transfer olmak istediğini belirterek, “Futbolu seviyorum. Fenerbahçeliyim. Önce toprak sahada top oynardık. Yusuf hocamız sayesinde mahallemize halı saha yapıldı. Tenis ve voleybol da oynuyorum. Bakanımıza bize sunduğu imkanlar için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, “Şanlıurfa Viranşehir Sarıbal Köyü, Bu gole şapka çıkarılır şapka. Bu haftaya Zekiye’nin harika serbest vuruş golüyle başlıyoruz. Gülümseyen gözlerle gülümseyen yüz. Alkışlıyoruz. Hayırlı haftalar” paylaşımında bulundu. (BB-LO-Y
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