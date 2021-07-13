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Şanlıurfalı ses sanatçısı Abdullah Uyanık mezarı başında anıldı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfalı ses sanatçısı Abdullah Uyanık mezarı başında anıldı

Şanlıurfalı ses sanatçısı Abdullah Uyanık mezarı başında anıldı

Şanlıurfalı ses sanatçısı Abdullah Uyanık mezarı başında anıldı

Ses Sanatçısı 

-Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda düzenlenen tören
-Uyanık için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın mahalli ses sanatçısı Abdullah Uyanık, ölümünün 12'nci yılında mezarı başında anıldı.Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Uyanık için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Abdullah Uyanık'ın oğlu Levent Uyanık, babasının Şanlıurfa'nın önemli müzik insanlarından birisi olduğunu belirterek sesi, yorumu ve çalışmalarıyla ömrünü müziğe adadığını kaydetti.
Anma törenine Uyanık ailesi ve yakınları katıldı.
Törende duygusal anlar yaşandı.
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