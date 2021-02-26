Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
- Şanlıurfalı hayırseverlerin desteği ile İdlib'de 90 ev yapılıyor

- Şanlıurfalı hayırseverlerin desteği ile İdlib'de 90 ev yapılıyor

Şanlıurfalı hayırseverlerin katkısıyla İdlib'de 90 ev yapılacak

İç Savaş İdlib Yazılı Açıklama Hayırseverler Saldırı 

-İnşa edilen konutlardan detaylar
-Genel detaylar

( İDLİB ) İDLİB

- Şanlıurfa İl Müftülüğünce başlatılan kampanyada toplanan yardımlarla, Suriye'nin İdlib kentinde ihtiyaç sahipleri için 90 ev inşa ediliyor. Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin uzun yıllardır yaşanan iç savaş nedeniyle Suriye'deki mazlumlara destek verdiğini aktardı. Bombalardan kaçan insanların İdlib'de yaşamaya başladığını ve burada da çeşitli saldırılara maruz kaldığını belirten Taştan, Türkiye Diyanet Vakfının kentte çadırlarda kalanlara yönelik "İyilik Konutları" inşa ettiğini kaydetti.
Taştan, bu kapsamda İl Müftülüğü olarak "Şanlıurfa'dan İdlib'e 63 Konut" projesi başlattıklarını ifade ederek, "Gerek vatandaşlarımız gerek personelimizin yardımlarıyla 63 sayısını çok daha fazla aşarak yaklaşık 540 bin lira toplandı. Bir evin maliyeti 6 bin lira olunca şu anda 90 ev yapacağız inşallah. Biz 540 bin lirayı Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezine göndereceğiz, müteahhitlerle yapılan anlaşma kapsamında bu paranın tekabül ettiği evler yapılacak" dedi.
Kampanyaya katkı sunanlara teşekkür eden Taştan, dünyadaki savaş, açlık ve salgınların bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Suriye'deki Savaş Çocukları EtkilediSuriye'deki Savaş Çocukları Etkiledi
500 Fotoğrafla Suriye'deki Savaş500 Fotoğrafla Suriye'deki Savaş
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı