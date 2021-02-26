- Şanlıurfalı hayırseverlerin desteği ile İdlib'de 90 ev yapılıyor

-İnşa edilen konutlardan detaylar

-Genel detaylar



( İDLİB ) İDLİB



- Şanlıurfa İl Müftülüğünce başlatılan kampanyada toplanan yardımlarla, Suriye'nin İdlib kentinde ihtiyaç sahipleri için 90 ev inşa ediliyor. Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin uzun yıllardır yaşanan iç savaş nedeniyle Suriye'deki mazlumlara destek verdiğini aktardı. Bombalardan kaçan insanların İdlib'de yaşamaya başladığını ve burada da çeşitli saldırılara maruz kaldığını belirten Taştan, Türkiye Diyanet Vakfının kentte çadırlarda kalanlara yönelik "İyilik Konutları" inşa ettiğini kaydetti.

Taştan, bu kapsamda İl Müftülüğü olarak "Şanlıurfa'dan İdlib'e 63 Konut" projesi başlattıklarını ifade ederek, "Gerek vatandaşlarımız gerek personelimizin yardımlarıyla 63 sayısını çok daha fazla aşarak yaklaşık 540 bin lira toplandı. Bir evin maliyeti 6 bin lira olunca şu anda 90 ev yapacağız inşallah. Biz 540 bin lirayı Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezine göndereceğiz, müteahhitlerle yapılan anlaşma kapsamında bu paranın tekabül ettiği evler yapılacak" dedi.

Kampanyaya katkı sunanlara teşekkür eden Taştan, dünyadaki savaş, açlık ve salgınların bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.



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