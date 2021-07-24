ŞANLIURFA - Zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
- Kazanın meydana geldiği kara yolu - Kazaya karışan araçlar - Araçlarda meydana gelen hasar - Trafiğin kontrollü sağlanması - Kaza yerinde bekleyen jandarma aracı - Çekiciye yüklenen araç Şanlıurfa 'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Sercan B. idaresindeki 02 AZ 368 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolu Kırbaşı mevkisinde devrildi. Olay yerinden geçen Abdi D'nin kullandığı 63 ACS 474 plakalı otomobil ile Zeynel Abidin G. yönetimindeki 63 K 7494 hafif ticari araç ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 AYH 31 plakalı otomobil çarpıştı.Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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