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ŞANLIURFA - Zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

- Kazanın meydana geldiği kara yolu - Kazaya karışan araçlar - Araçlarda meydana gelen hasar - Trafiğin kontrollü sağlanması - Kaza yerinde bekleyen jandarma aracı - Çekiciye yüklenen araç Şanlıurfa 'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Sercan B. idaresindeki 02 AZ 368 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolu Kırbaşı mevkisinde devrildi. Olay yerinden geçen Abdi D'nin kullandığı 63 ACS 474 plakalı otomobil ile Zeynel Abidin G. yönetimindeki 63 K 7494 hafif ticari araç ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 AYH 31 plakalı otomobil çarpıştı.Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Hastane Jandarma Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

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