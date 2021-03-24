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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa ve Gaziantep’teki hırsızlık olaylarının faili firari yakalandı

Şanlıurfa ve Gaziantep’teki hırsızlık olaylarının faili firari yakalandı

ELE GEÇİRİLEN HIRSIZLIK MALZEMELERİ

Jandarma Operasyonu Jandarma Firari Hükümlü Hapis Cezası Hırsız 

-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa´da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 16 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen firari hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K.´nin merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir depoda saklandığını belirledi. Zanlı, JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Depodaki aramada, Şanlıurfa ve Gaziantep´te bağ, bahçe ve tarladaki 16 hırsızlık olayında çalındığı belirlenen güneş panelleri, trafolar ve kablo olmak üzere 77 tarım aleti ele geçirildi. Zanlı Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına götürüldü, çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.
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