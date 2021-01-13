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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Şanlıurfa Valisi Erin, Barış Pınarı bölgesindeki çalışmaları denetledi

- Şanlıurfa Valisi Erin, Barış Pınarı bölgesindeki çalışmaları denetledi

Şanlıurfa

Alışveriş Hastane Geçmiş Olsun Toplantı Diyalog 

-Barış Pınarı bölgesinden görüntüler
-Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in bölge halkıyla diyalogları
-Bölgedeki birimlerden görüntüler
-Genel detaylar

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

- Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından kamu düzeninin yeniden inşa edildiği bölgede, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde yürütülen çalışmaları denetledi. Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Vail El Hamdo ile birlikte Barış Pınarı bölgesinde çalışmaları inceleyen Vali Erin, ilk olarak Telabyad’da yapımı tamamlanan PTT şubesini ziyaret etti. Daha önce mobil PTT şubesinin hizmet verdiği Telabyad’daki sabit şubenin hayırlı olmasını dileyen Vali Erin, bölge ile olan ekonomik alışverişin PTT aracılığıyla yapıldığını ifade etti.
SUDKOM koordinesinde kuruluş çalışmaları tamamlanan Telabyad Sosyal Hizmet Merkezi ile Tüberküloz Teşhis ve Tedavi Merkezini ziyaret ederek burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Erin, Telabyad Mahalli Meclis binasında faaliyet gösteren birimleri de ziyaret etti. Bölgedeki inceleme ve denetlemelerine Telabyad Hastanesi ile devam eden Vali Erin, burada da hizmete sunulan birimleri ziyaret etti. Hastane yerleşkesinde yapılacak ek bina alanında incelemelerde bulunan Vali Erin, hastanede bulunan Suriyeli vatandaşlarla da sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletip çocuklara oyuncak dağıttı.
Bölgedeki denetleme ve incelemelerini Polis Özel Harekat Merkezini ziyaret ederek noktalayan Vali Erin, burada yaptığı bir değerlendirme toplantısının ardından Şanlıurfa’ya döndü.
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