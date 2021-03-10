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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı

- Özel harekat polislerinin şüphelilerin evlerin basması - Şüphelilerin evinde arama yapılması - Şüphelilerin evinde çıkan uyuşturucu maddeler Şanlıurfa 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 21 kaşa yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerine polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramada ise 440 gram eroin, 37 gram metamfetamin, 15 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Polis Ekipleri 

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