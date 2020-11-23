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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Trafik kazasında iki kardeş öldü, anne ve baba yaralandı

ŞANLIURFA - Trafik kazasında iki kardeş öldü, anne ve baba yaralandı

- Kaza yerindeki ekipler - Hurdaya dönüşen otomobil - Otomobile çarpan otobüsteki hasar Şanlıurfa 'da trafik kazasında 2 kardeş öldü, anne ve baba yaralandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da yolcu otobüsünün park halindeki otomobile çarpması sonucu araçtaki iki kardeş öldü, anne ve babaları yaralandı. İlyas K. idaresindeki 61 S 1174 plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunun 35. kilometresinde emniyet şeridinde park halinde olan Eyüp Fenerli yönetimindeki 34 TA 1633 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Eyüp ile beraberindeki eşi Şemse, çocukları Miraç ve Yusuf Eymen Fenerli otomobilin içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralı kardeşler Miraç ve Yusuf Eymen Fenerli yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada, Fenerli ailesinin Siverek ilçesinden Şanlıurfa 'ya hastaneye geldiği ve kazanın eve dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Hastane Trafik Kazası Yolcu Otobüsü Emniyet Şeridi Eve Dönüş 

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