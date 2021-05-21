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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

ŞANLIURFA - Toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

- Toz fırtınası - Fırtınanın ekili tarlaya zarar vermesi - Görüş mesafesinin düşmesiŞanlıurfa'da toz fırtınası hayatı olumsuz etkilediŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ve Harran ilçeleri ile kent merkezinde toz fırtınası etkili oldu.Kentte akşam saatlerinde güneyden esen rüzgarla Suriye üzerinden gelen toz fırtınası, şehir merkezi ile Akçakale ve Harran ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.Toz fırtınası nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü, zor anlar yaşayan sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.Gece saatlerinden itibaren toz fırtınasının etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Çakal 

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