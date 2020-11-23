ŞANLIURFA - Tırda 26 kilogram skunk ele geçirildi

- Tırda narkotik köpeği yardımıyla arama yapılması - Kasalar arasındaki çantanın çıkarılması - Ele geçirilen skunk Şanlıurfa 'da tırda 26 kilogram skunk ele geçirildiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da tırda meyve kasalarının arasına gizlenmiş 26 kilogram skunk ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri tırı durdurdu. Ekipler, dedektör köpekle yaptıkları aramada dorsedeki boş meyve kasalarının arasına gizlenmiş çanta ve torbalarda 26 kilogram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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