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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

- Operasyon kapsamında adreslerde arama yapılması - Zanlıların adliyeye çıkarılması Şanlıurfa 'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, geçmişte terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, sözde örgüt mensuplarından dini ve askeri eğitim aldıkları yönünde bilgiler elde edilen Suriye ve Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Akalan Askeri Eğitim Terör Örgütü Irak 

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