ŞANLIURFA - Teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı
- Bölgedeki Jandarma, AFAD ve sağlık ekibi - Gölet kenarındaki gençlerin yakınları - Suda arama yapan ekipler - Jandarmanın vatandaşları uyarması - Cesetlerin çıkarılması ve ambulansa alınmaları - Yakınlarının feryatlarıGÜNCELEME - Şanlıurfa 'da teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı - KAYBOLAN AHMET MİNDEŞ'İN CENAZESİNİN BULUNMASI EKLENDİŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı.Soydan Mahallesi'nde tarımsal sulama göletine balık tutmak için giren ve teknelerinin alabora olması sonucu kaybolan Ahmet Mindeş (24) ve Jiyan Kengiş'i (19) arama çalışmaları 3'üncü günde tamamlandı. Şanlıurfa ve Adıyaman emniyet müdürlüklerine bağlı su altı polisleri, Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, göletteki arama tarama çalışmalarında kıyıya yaklaşık 300 metre uzaklıkta Jiyan Kengiş'in cesedinin bulunmasından bir süre sonra Ahmet Mindeş'in de cesedine ulaştı.Ekiplerce kıyıya çıkarılan Mindeş'in cenazesi, Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette 17 Mart'ta tekneleri alabora olan 3 kişiden Mahmut Kengiş, kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, Ahmet Mindeş ve Jiyan Kengiş kaybolmuştu.
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