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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

- Tefecilik operasyonu - Ekiplerin operasyona çıkması - Evlerde yapılan arama - Ele geçirilen malzemeler Şanlıurfa 'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir ilçesinde "tefecilik" suçuyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, nakit ihtiyacı olan kişilere yüksek faizli borç karşılığında senet imzalattıkları ve bunları icraya vererek mağdurları zor duruma düşürdükleri tespit edilen A.E. ve İ.D. gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 2 tabanca, 6 tapu, borçlulara ait yaklaşık 500 bin lira değerinde 6 senet ve çok sayıda doküman ele geçirildi.Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Tefecilik Trol 

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