ŞANLIURFA - Tefecilik iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

- Operasyon yapılması - Ekiplerin arama yapması - Ele geçirilen belgeler Şanlıurfa 'da tefecilik iddiasıyla 7 şüpheli yakalandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da tefecilik operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "tefecilik" suçuyla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, nakit ihtiyacı olan mağdurlara yüksek faizli borç para vererek karşılığında senet imzalattıkları, senetleri icraya vererek mağdurları zor duruma düşürdükleri tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.Adreslerde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital materyal, senet ve alacak verecek defterine el konuldu.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.
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