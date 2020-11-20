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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Sokakta yaşayan aileye belediyeden destek

ŞANLIURFA - Sokakta yaşayan aileye belediyeden destek

- Belediye Başkan Vekili Yusuf Geçen ve Başkan Yardımcısı Cuma Barutçu'nun ailenin yaşadığı sokağa gelmesi - Ailenin yaşadığı çadır - Belediye Başkan Vekili Yusuf Geçen ve Başkan Yardımcısı Cuma Barutçu'nun Süleyman Yıldırım ile konuşmaları Şanlıurfa 'da sokakta yaşayan aileye belediyeden destekŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesinde kirasını ödeyemediği için sokakta yaşayan aileye Ceylanpınar Belediyesi sahip çıktı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Yıldırım ve ailesinin evleri, geçen yıllardaki yağışlar nedeniyle kullanılmaz hale geldi.Aile, kiraladığı evin de ücretini ödemekte güçlük çekince, konutlarının önünde kurdukları derme çatma çadırda kalmaya başladı.
Durumu öğrenen Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, aradığı Yıldırım ailesine gerekli destek verileceğini belirtti.
Soylu'nun talimatıyla Belediye Başkan Vekili Yusuf Geçen ve Başkan Yardımcısı Cuma Barutçu, aileyi ziyaret etti.Geçen ve Barutçu, aileye 4 aylık kira desteği ve kullanılamaz hale gelen evlerinin onarımı için yardım yapılacağını bildirdi.Süleyman Yıldırım da yardımlardan dolayı teşekkür ederek, "Allah hepinizden razı olsun. Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu beni arayarak konu hakkında bilgi aldı. İhtiyacımız olan gerekli yardımların yapılacağını belirti. Ceylanpınar Belediyesine ve başkan yardımcılarına göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ekince Bild 

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