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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

ŞANLIURFA - Şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

- Şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni - Devlet Övünç Madalyası ve Beratların takdim edilmesi - Şanlırfa Valisi Abdullah Erin'in konuşması - Şanlıurfa Şanlıurfa 'da 2 şehit ailesi ve 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde şehit ve gazilere madalyalarını takdim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şehit ve gazilerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından 2 şehit ailesine ve 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Vali Abdullah Erin ve protokol üyeleri tarafından verildi.
Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş'ın ailesine verilen madalyayı 9 yaşındaki oğlu Hüseyin Altunkaş aldı.Daha sonra lise öğrencileri şiir okudu ve Şehitler Orotoryosu seslendirildi.Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Gaziler Şehit Yakınları Lise Öğrenci Öğrenciler Şehit Ailesi 

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