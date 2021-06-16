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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Sahte altın ürettiği iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Sahte altın ürettiği iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı

- Ekiplerin operasyon için yola çıkması - Belirlenen adreslerde yapılan arama - Ele geçirilen sahte altın ve diğer eşyaların sergilenmesi Şanlıurfa 'da sahte altın ürettiği iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da sahte Cumhuriyet altını ürettikleri iddiasıyla 14 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezi ile Bozova, Suruç ve Akçakale ilçelerinde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda sahte Cumhuriyet altını, altın basımında kullanıldığı değerlendirilen kalıplar ile ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte Altın Mermi Çakal 

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