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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa polisi suçlulara göz açtırmıyor: 72 gözaltı

Şanlıurfa polisi suçlulara göz açtırmıyor: 72 gözaltı

Arama faaliyetlerinden detaylar

Polis Akalan Kurusıkı Tabanca Pompalı Tüfek Mermi 

-Silah bulunduran şahıslar
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA )- Son bir haftada 72 kişiye gözaltı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da son bir hafta içerisinde yapılan arama faaliyetlerinde devriye ekiplerince 40 tabanca, 19 pompalı tüfek, 12 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 72 kişi ise gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri ile devriye ekiplerince, il merkezinde asayiş suçları ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, 40 adet tabanca, 19 adet pompalı tüfek, 12 adet kurusıkı ile bu silahlara ait yüzlerce mermi ele geçirildi. Suç unsuru malzemeler bulunduran 72 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BB-LO-Y)
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