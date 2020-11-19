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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Pençe harekatı bölgesinde şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi

ŞANLIURFA - Pençe harekatı bölgesinde şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi

- Şehit Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın evinin bulunduğu sokaktan görüntüler - Binaların Türk bayraklarıyla donatılması - Şehidin kardeşi Abdurrahim Kılıç'ın konuşmasıPençe harekatı bölgesinde şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildiŞANLIURFA (AA) - Pençe Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın Şanlıurfa 'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.Askeri yetkililer, sağlık ekipleriyle birlikte şehit Mehmet Sinan Kılıç'ın (27) merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki babaevine gitti.Yetkililerce baba Mustafa ve anne Fehime Kılıç'a acı haber verildi.
Haberin duyulmasının ardından sokağa ve şehidin evine Türk bayrakları asıldı.Şehidin kardeşi Abdurrahim Kılıç, ağabeyini son olarak birkaç ay önce izne geldiğinde gördüğünü belirterek, şehit haberini almış olmaktan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.
Bekar olan şehit Kılıç'ın 5 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

Şehadet Şehit Uzman Çavuş Gesi Sağlık Ekipleri 

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