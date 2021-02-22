ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

- Şarampole devrilen otomobil - Kaza yerindeki polis ekibi ve aracı - Otomobilin kopan tekerleği - Acil servisteki ambulans - Siverek Devlet Hastanesi binası Şanlıurfa 'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.Osman Karak yönetimindeki 63 SA 577 plakalı otomobil, Siverek - Şanlıurfa karayolu 15'inci kilometresinde şarampole devrildi.Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Emine (34), Ravzanur (1), Zeynep (2) ve Mahmut Karak (36) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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