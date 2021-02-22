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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

- Şarampole devrilen otomobil - Kaza yerindeki polis ekibi ve aracı - Otomobilin kopan tekerleği - Acil servisteki ambulans - Siverek Devlet Hastanesi binası Şanlıurfa 'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.Osman Karak yönetimindeki 63 SA 577 plakalı otomobil, Siverek - Şanlıurfa karayolu 15'inci kilometresinde şarampole devrildi.Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Emine (34), Ravzanur (1), Zeynep (2) ve Mahmut Karak (36) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis Bild 

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